شاهد .. ظهور مفزع وصادم للفنانة مي عز الدين بدون مكياج.. والصدمة كيف غزت علامات الشيخوخة وجهها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر ظهور مفزع وصادم للفنانة مي عز الدين بدون مكياج.. والصدمة كيف غزت علامات الشيخوخة وجهها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على أنستغرام تداول صور للفنانة مي عز الدين ظهرت فيها بدون مكياج.

وبدت التجاعيد واضحة على ملامح النجمة مي عز الدين التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلادها الثاني والأربعين.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصورة أن وجه مي عز الدين صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وتواصل النجمة مي عز الدين تصوير مشاهدها فى مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والتى تجسد فيه دور جديد ومختلف عليها تماماً إذ تظهر فى شخصية فتاة تدعى "سندس" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات على نيل حبها.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.