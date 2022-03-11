شاهد .. غضب واسع على النجمة المصرية ’’ميمي جمال‘‘ بسبب وصيتها الصادمة والمخالفة للشريعة.. ما فعلته فاجأ جميع المصريين !!

انت الان تتابع خبر غضب واسع على النجمة المصرية ’’ميمي جمال‘‘ بسبب وصيتها الصادمة والمخالفة للشريعة.. ما فعلته فاجأ جميع المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

ميمي جمال النجمة المصرية الكبيرة من بين أهم نجمات زمن الفن الجميل وهي زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى ولها منه ابنتان توأم.

وقد حلت الفنانة المصرية قبل أيام ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة إم بي سي وقد تحدثت عن الكثير من الأمور التي تتعلق بحياتها الشخصية.

وفجرت جمال مفاجأة بإعلانها كتابة كافة الممتلكات الخاصة بها إلى بناتها في حياتها.

وأكّدت أن سبب ذلك يرجع لأنها لم تُنجب مولوداً ذكراً، لافتة إلى أن ابنتيها مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت نقل ممتلكاتها إليهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.

كما أشارت الفنانة إلى أن لابنتيها عدداً من الأقارب، لذلك أرادت توريثهما في حياتها، وعبّرت عن سعادتها بقرارها هذا.

وقد تسبب كلامها في تعرضها لهجوم قطاع واسع من رواد مواقع التواصل، حيث أشار بعضهم إلى انها خالفت الشرع الذي يحدد نصيب كل فرد من أقارب الشخص المتوفي، ويشدد على أن لا وصية لوارث.