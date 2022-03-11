انت الان تتابع خبر غضب واسع على النجمة المصرية ’’ميمي جمال‘‘ بسبب وصيتها الصادمة والمخالفة للشريعة.. ما فعلته فاجأ جميع المصريين !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)
ميمي جمال النجمة المصرية الكبيرة من بين أهم نجمات زمن الفن الجميل وهي زوجة الفنان الراحل حسن مصطفى ولها منه ابنتان توأم.
وقد حلت الفنانة المصرية قبل أيام ضيفة على برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة إم بي سي وقد تحدثت عن الكثير من الأمور التي تتعلق بحياتها الشخصية.
وفجرت جمال مفاجأة بإعلانها كتابة كافة الممتلكات الخاصة بها إلى بناتها في حياتها.
وأكّدت أن سبب ذلك يرجع لأنها لم تُنجب مولوداً ذكراً، لافتة إلى أن ابنتيها مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت نقل ممتلكاتها إليهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.
كما أشارت الفنانة إلى أن لابنتيها عدداً من الأقارب، لذلك أرادت توريثهما في حياتها، وعبّرت عن سعادتها بقرارها هذا.
وقد تسبب كلامها في تعرضها لهجوم قطاع واسع من رواد مواقع التواصل، حيث أشار بعضهم إلى انها خالفت الشرع الذي يحدد نصيب كل فرد من أقارب الشخص المتوفي، ويشدد على أن لا وصية لوارث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. غضب واسع على النجمة المصرية ’’ميمي جمال‘‘ بسبب وصيتها الصادمة والمخالفة للشريعة.. ما فعلته فاجأ جميع المصريين !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.