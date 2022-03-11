شاهد .. سيبوه ياخد فرصته.. رشدي أباظة تخلى عن نجوميته بأكملها لأجل محمود ياسين فصدمه الأخير بشيء خيالي و لم يتوقعه أبداً !

انت الان تتابع خبر سيبوه ياخد فرصته.. رشدي أباظة تخلى عن نجوميته بأكملها لأجل محمود ياسين فصدمه الأخير بشيء خيالي و لم يتوقعه أبداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

حكايات عديدة شهدتها كواليس الأفلام قديماً بين نجوم الزمن الجميل خلف الكاميرات، حين كان الرقي في التعامل هو أساس العلاقات حتى أوقات الأختلاف، ورغم مرور السنوات على أفلام الأبيض والأسود إلاأن الكواليس مازالت حاضرة في أذهان الجمهور والقصص واللفتات الإنسانية بين النجوم وبعضهما.

قصتنا اليوم عن موقف إنساني حدث بين النجمين رشدي أباظة و محمود ياسين خلال تصوير فيلم أين عقلي عام 1974، كان حينها محمود ياسين نجم السبعينيات وبدأ يتخذ طريقه للشهرة والنجومية، أما رشدي أباظة كان قد حصد مايكفي من شهرته منذ الخمسينيات، لذا كان لديه دافع قوي لمساعدة النجوم الجدد إلى الأمام لإيمانه بمدى التغييرات التي حدثت في المجتمع وذوق المشاهد وطبيعة العمل نفسه .

بعد الانتهاء من تصوير فيلم أين عقلي بطولة رشدي أباظة وسعاد حسني ومحمود ياسين، كُتب اسم محمود ياسين على التتر أولاً قبل النجم رشدي أباظة، وحينها كان ياسين في بدايات مشواره الفني، وكان من الطبيعي أن يتم احتساب عامل الأقدمية والنجومية والشهرة، وكتابة اسم رشدي أباظة أولاً، لكنه كان له رأي آخر تماماً .

محمود ياسين حين اتفرج التتر والأفيش، علق عليه ورفض وضع اسمه قبل رشدي أباظة، وطلب قائلا :" اسم رشدي ينكتب الأول"، وبعد أن علم أباظة بالقصة، رفض تماماً هذا الطلب ولم يدقق في تفصيلة مثل هذه رغم شهرته ونجوميته، وطلب الاحتفاظ بالتتر كما هو وعدم تغييره لأجل وضع اسمه في البداية .

محمود ياسين روى تفاصيل هذه القصة كاملة في إحدى لقاءاته الإعلامية قديما، وقال أن رشدي أباظة حين عرف قصة التتر وأفيش فيلم أين عقلي، قال :" أيه يعني اسمه يجي في الأول ، ماتسيبوه ياخد فرصته، الناس عرفت مين هو رشدي أباظة خلال لكن هو لسن على الطريق" .

وعلق محمود ياسين على موقف رشدي أباظة قائلاً :" لما عرفت تصرف رشدي كبر في نظري أكتر ماهو كبير، لأن موقفه ده لا يدل إلا على أخلاق صاحبه وحبه الخير للجميع، والأهم ثقته بنفسه ونجوميته، فهو بالفعل متأكد من أنها لن تؤثر في نجوميته وحب الناس ليه، ولو اسمه لم يكتب من الأساس هيظل هو نجم العمل ومصدر جذب الجمهور ".

وبعد ذلك بسنوات تسبب محمود ياسين في قطيعة بين رشدي أباظة وماجدة الصباحي بعد أن وافقت الأخيرة على أن يكون الفنان محمود ياسين بطلًا لفيلم "أنف وثلاث عيون" بعد اقتراح من المخرج حسين كمال، خاصة بعدما ماطل الفنان رشدي أباظة وقدم لها حججًا واهية من أنه لن يستطيع التفرغ للفيلم، فضلًا عن أنها لن تجد فنانًا آخر يستطيع أن يقدم هذه الشخصية غيره.



كانت الفنانة ماجدة في البداية غير مقتنعة باختيار محمود ياسين للشخصية، فملامحه الشخصية كانت أقل سنًا من ملامح البطل، بالإضافة إلى أنها كانت ترى أنه ليس "الدنجوان" المطلوب للشخصية، وبعد نجاح محمود ياسين في أداء الدور وإتقان الشخصية ببراعة، غضب الفنان رشدي أباظة من الفنانة ماجدة الصباحي التي تحدته في أن تمنح الدور لفنان شاب آخر يؤديه بإتقان وينجح فيه، ووقع بينهما خلاف امتد لفترات طويلة، حسبما قالت الفنانة الراحلة في مذكراتها.

وكانت الفنانة ماجدة الصباحي قد كشفت في مذكراتها "مذكرات ماجدة" للكاتب السيد الحراني، عن أنها بادلت الفنان رشدي أباظة الحب كما صرح لها هو أيضًا بحبه لها، وكان الفنان الوحيد الذي تجمعه علاقة أسرية بعائلتها.

لكن لعلم أسرتها بشخصية رشدي أباظة جيدًا رفضوا طلبه، قائلين: "أنت صديقنا الحميم، وإنسان رائع، لكن لك حياتك الخاصة التي يعلمها الجميع، ولن نستطيع أن نترك أختنا تعيش وتجاري هذه الحياة ولن نقبلها نحن، لأنك لن تتغير، فماجدة ليس لها تجارب سابقة وستعاني معك".