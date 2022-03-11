شاهد .. الفنانة القديرة صفاء أبو السعود تصدم جمهورها بقرار غير متوقع انتظروه طويلاً.. لن تصدق ماذا فعلت!

انت الان تتابع خبر الفنانة القديرة صفاء أبو السعود تصدم جمهورها بقرار غير متوقع انتظروه طويلاً.. لن تصدق ماذا فعلت! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

عادت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها مساء أمس، في احتفالية أيقونة المرأة المصرية.

وذلك بعد غياب دام لسنوات طويلة عن الغناء، حيث كانت مفاجأة الاحتفالية التي نظمتها حرم رئيس جمهورية مصر، انتصار السيسي، بمناسبة الاحتفالبيوم المرأة العالمي، حيث تم تكريم عدد من الرموز النسائية ومن بينهم عدد من الفنانات المصريات من بينهم الفنانة صفاء أبو السعود تقديراً لمشوارها.

وبصوتها الناعم والهادئ، أدت الفنانةصفاء أبو السعود، أغنية جديدة بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إذا جاءت الأغنية تحت عنوان "بنتي يا بنوتي يا بنوتة".

ويأتي هذه الأغنية بعد غياب طويل عن الغناء وهو الأمر الذي استقبله الجمهور بشغف وحب خاصة مع ارتباط جيل كامل والفنانة صفاء أبو السعود، فهي مرتبطة بالأحداث والمناسبات اغنية اهلا بالعيد" فهي أغنية العيد الرسمية في مصر.

وتأتي عودة الفنانة صفاء أبو السعود بعد غياب دام لعدة أشهر، إذ كان أخر ظهور لها، في شهر يوليو الماضي، عندما قدمت أغنية تحت عنوان "فجر الضمير" واهدتها لقناة DMC، من كلمات جمال بخيت وألحان شريف حمدان، ولكن الأغنية لما تحصل علي نفس الفرحة والبهجة التي استقبلها الجمهور في أغنية "بنتي يا بنوتي" وعودة صفاء أبو السعود والوقوف على المسرح من جديد.

كشفالشاعر أيمن بهجت قمر ، عن أنه كاتب كلمات أغنية الاحتفالية، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلا: "بنتي يا بنوتِّي يا بنوتة غناء الفنانة الجميلة اللي كلنا بنحبها الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعد غياب، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع محمود طلعت، ميكس وماستر هاني محروس، إنتاج ميديا هاب لصاحبها محمد السعدي في الاحتفال بيوم المرأة المصرية".