شاهد .. أول ظهور لوالد الفنان "أحمد العوضي" .. وجه الشبه بينهما يصيب الجمهور بالصدمة !! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لوالد الفنان "أحمد العوضي" .. وجه الشبه بينهما يصيب الجمهور بالصدمة !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/11 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

شارك الفنان ” أحمد العوضي ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة له تجمعه بوالده في الظهور الأول له . وظهر أحمد العوضي في الصورة محتضنا والده وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه له : ” أبويا البركة .. ربنا يخليك لينا يا حاج ” . ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية .. فيما أشار البعض في تعليقاتهم إلى وجه الشبه بينهما .

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