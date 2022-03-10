شاهد .. لاميتا فرنجية تضج الأنترنت بأوقح إطلالة على الإطلاق.. أرتدت فستان قصير ومكشوف أبرز خلفيتها بوضوح !!

انت الان تتابع خبر لاميتا فرنجية تضج الأنترنت بأوقح إطلالة على الإطلاق.. أرتدت فستان قصير ومكشوف أبرز خلفيتها بوضوح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

تألقت عارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ بأحدث جلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي. وأطلت فرنجية بفستان أسود ضيق تميز بتصميم فريد كما إعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية وناعمة تلائمت مع إطلالتها، وخطفت لاميتا أنظار متابعيها الذين أثنوا على جمالها وأناقتها.

وكانت لاميتا أطلت على متابعيها بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لاميتا بإطلالة لافتة من أمام المبنى الذي صنف كأجمل مبنى في العالم الموجود في دبي والذي أطلق عليه إسم "متحف المستقبل"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أثنوا على جمالها.

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