أخبار اليمن : طيران العدوان يجدد غاراته على 4 محافظات يمنية

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طيران العدوان يجدد غاراته على 4 محافظات يمنية

جدد طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الجوية على محافظات حجة ومأرب والجوف والبيضاء. طيران العدوان يجدد غاراته على 4 محافظات يمنيةجدد طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته الجوية على محافظات حجة ومأرب والجوف والبيضاء. وأوضح مصدر أمني أن الطيران المُعادي استهدف بـ9 غارات مديرية حرض، و3 غارات مديرية حيران بحجة، و4 غارات مديريات الوادي ومدغل ومجزر ورغوان في مأرب. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مديرية مكيراس في البيضاء.

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