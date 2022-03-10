شاهد .. هيفاء وهبي تزلزل مواقع التواصل بفستان فاضح للغاية ووضعيات مثيرة كشفت منحنيات جسدها !!

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تزلزل مواقع التواصل بفستان فاضح للغاية ووضعيات مثيرة كشفت منحنيات جسدها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس، 10 مارس.

وضعيات مثيرة في التصوير



وظهرت هيفاء هذه المرة في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، بفستان زهري مكشوف الصدر والظهر بطريقة فاضحة.

واتخذت هيفاء وضعيات مثيرة في التصوير، فظهرت تارة مستلقية على الأريكة، وفي صورة أخرى وقفت خلف لوحة لامرأة عارية.

واستعرضت الفنانة اللبنانية مرة أخرى الهدايا وكعكة عيد الميلاد الجديدة التي كانت باللون الزهري، ومتلائمة مع فستانها.