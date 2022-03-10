شاهد .. القبض على فنانة مصرية شهيرة وهي تمارس الرذيلة مع صديقتها.. واثناء التحقيق معها اعترفت بمفاجأة صدمت المحققين وجعلتهم مذهولين !

انت الان تتابع خبر القبض على فنانة مصرية شهيرة وهي تمارس الرذيلة مع صديقتها.. واثناء التحقيق معها اعترفت بمفاجأة صدمت المحققين وجعلتهم مذهولين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية موجة جدل واسع، بعد انتشار تسريبات غير مؤكدة، تفيد بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على فنانة مصرية شهيرة وهي تمارس الشذوذ مع صديقتها المقربة في أحد فنادق القاهرة.

وزعمت الأخبار المسربة، أن الفنانة على علاقة شاذة بصديقتها الجميلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث كانت تلتقي معها في فلتها الخاصة بشرم الشيخ، لكن تلك الفتاة انتقلت إلى القاهرة للدراسة، وهو ما دفع الفنانة إلى اللحاق بها واصطحابها إلى أحد الفنادق للممارسة الشذوذ.

وأضافت الأنباء أن الفنانة وصديقتها كانو في حالة سكر، وارتفعت أصواتهم بشكل كبير أثناء ممارسة العلاقة، وهو مادفع نزلاء الفندق إلى التجمع أمام الجناح الذي تقيم فيه الصديقتان، وأبلغو الشرطة بما يحدث، فحضرت وأصطحبت الفنانة وصديقتها إلى قسم الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية واحالتهم إلى النيابة. ورغم أن هذا الخبر لم ينشر في أي صحف مصرية رسمية، إلى أن الحسابات التي قامت بنشره وصفته "بالتسريب" الخطير و "قنبلة العام 2022"، وزعمو أن الفنانة اعترفت في قسم الشرطة بأنها التقت بتلك الفتاة في إحدى الحفلات قبل ثلاث سنوات ولم تستطع تمالك نفسها أمام جمالها وجسمها المثير، فتعرفت عليها وتقربت منها كثيراً حتى أستطاعت أن توقعها في شباك الشذوذ.

الجدير بالذكر أن جميع الصحف والمواقع المصرية التي قمنا بالتأكد فيها عن صحة الخبر، لم نجد فيها أي إشارة لتلك الحادثة بشكل نهائي، بالإضافة إلى أنّ الحسابات التي قامت بنشرها، تحمل اسماء وهمية وتم انشاءها حديثا، وهو ما يرجح فرضية أنها شائعة الهدف منها البحث عن الشهرة على مواقع التواصل الإجتماعي.