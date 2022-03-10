أخبار اليمن : شهيدان و5 جرحى بقصف سعودي جديد على صعدة

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شهيدان و5 جرحى بقصف سعودي جديد على صعدة

واصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة، مسجلةً المزيد من الضحايا المدنيين. شهيدان و5 جرحى بقصف سعودي جديد على صعدةواصلت قوات العدو السعودي اليوم عمليات القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظة صعدة، مسجلةً المزيد من الضحايا المدنيين. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبّه الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 أخرين بجراح بالغة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 6 غارات على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، و3 غارات على مديرية شدا، وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

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