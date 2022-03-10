شاهد .. زوجة فنان العرب ’’محمد عبده‘‘ تُشعل مواقع التواصل بجمالها الآسر للقلوب.. كأنها حورية من الجنة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة فنان العرب ’’محمد عبده‘‘ تُشعل مواقع التواصل بجمالها الآسر للقلوب.. كأنها حورية من الجنة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد أن رزق الفنان محمد عبده بمولود ذكر من زوجته الفرنسية من أصول جزائرية وأطلق عليه اسم خالد. بدأ المعجبون بتداول صورة للفنان عبده تظهره مع ابنه وزوجته في المستشفى حيث يبدة سعيداً جداً. يذكر ان عبده الآن في فرنسا إلى جانب زوجته بالمستشفى الأميركي في فرنسا.

. وكان مدير أعمال عبده، أشرف عبد السلام عباس، المتواجد في القاهرة قد صرح بأن الفنان يعيش أسعد لحظات حياته، بعدما أفصح عن حمل زوجته الفرنسية ذات الجذور الجزائرية.

وأضاف أن عبده لم يكن يتوقع أن يصبح أبًّا لطفل صغير في هذا العمر، لكن سعادته به لا توصف، وهو دائمًا يعبر عن فرحته الشديدة إلى المقربين منه بطفله المنتظر.

ونوه عباس إلى أن زوجة فنان العرب تركت شغلها تمامًا في باريس، وتفرغت لحياتها الزوجية منذ أن كانت تحرص على رعايته وهو في العناية المركزة. وأكد أن زوجته أحيانًا تتردد على باريس لمتابعة أعمالها فقط، إلا أنها متفرغة تمامًا، لكونها ربة منزل لفنان العرب في هذا الوقت.