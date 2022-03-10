شاهد .. نجمة مسلسل العشق الممنوع (هازال كايا) تظهر بإطلالة نووية ودون أن ترتدي شيئاً !!

انت الان تتابع خبر نجمة مسلسل العشق الممنوع (هازال كايا) تظهر بإطلالة نووية ودون أن ترتدي شيئاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

نشر أحد رواد (السوشيال ميديا) صورة مفبركة للنجمة التركية هازال_كايا، ظهرت لا ترتد شيئًا.

الصورة غير حقيقية ومزورة، ما يعني أن حملة رخيصة تستهدف بطلة (العشق الممنوع) بهدف الإساءة لاسمها وسمعتها.

هازال من أكثر النجمات المحترمات، ولا تنشر صورًا جريئة لها ولا تقدّم مشاهد معيبة كغيرها من زميلاتها.

المتشددون المتأسلمون هاجموها وهذا لا نستغربه لأنهم يشكلون أكثر من ٤٠٪ من مجمل الشعب التركي.

لم ترد هازال على كل الإهانات التي وُجهت لها، ولا تأبه لبضعة متخلفين لكن من حقها أن تقاضي من نشر الصورة ووضع وجهها على جسد إحدى النساء بطريقة مقززة.