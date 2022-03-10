شاهد .. فضيحة مدوية.. ابنة ’’محمد هنيدي‘‘ السرية تظهر للعلن .. الشبه بينهما صادم وهل تخلى عنها ؟! (صورة)

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انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية.. ابنة ’’محمد هنيدي‘‘ السرية تظهر للعلن .. الشبه بينهما صادم وهل تخلى عنها ؟! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)
فضيحة مدوية للنجم المصري محمد هنيدي عن وجود ابنة سرية له وقد تم تسريب صورة لها معه عبر مواقع التواصل الإجتماعي والشبه بينهما صادم.
الفتاة التي قيل أنها ابنة النجم محمد هنيدي السرية ظهرت معه في صورة وملامحهما تكاد تكون نسخة عن بعضهما الآخر ما أثار الجدل وطرح تساؤلات حول ما إذا كان تخلى عنها
ونشر حساب عبر مواقع التواصل صورة فتاة مع محمد مع تعليق:
“كم أفتخر أنك أبي”.
الفتاة في الصورة هي إحدى معجبات محمد وكان قد استدعاه ليلتقي بها بعد أن رأى الشبه الكبير بينهما وهي ليست ابنته.
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