شاهد .. زوج الفنانة اللبنانية ’’سيرين عبد النور‘‘ يصورها خلسة .. لن تصدق ماذا كانت تفعل ؟؟ (اتفرج الصورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)
بكت الممثلة اللبنانية سيرين_عبد_النور حين شاهدت الفيلم التركي Miracle Cell no:7 للنجم التركي أراس بولوت بطل مسلسل (الحفرة).
وكان الفيلم احتل المرتبة الأولى على منصة النتفليكس العالمية، وأبدع أراس بتقديم دوره المركب الذي احتاج منه جهدًا كبيرًا.
زوج سيرين صوّرها خلسة حين شاهدت مشهد زيارة ابنة اراس له في السجن وبكت متأثرة بالعمل الرائع وبالطفلة التي أدهشت الكل بدراسة وتطبيق تفاصيل شخصيتها وكأنها ممثلة من الطراز الرفيع.
(معجزة في الزنزانة رقم 7)، قصة رجل مصاب بإعاقة ذهنية اسمه “محمد” ويزج به في السجن في قضية مقتل ابنة أحد الضباط العسكريين.
للحظ السيء، تموت ابنة الضابط بسقوطها من على جرف صخري، ويكتشف والدها الموضوع وهي بين يدي محمد، ما يدفعه للظن أنه القاتل ويقرر الانتقام عبر أحداث الفيلم، ويسجن محمد (اراس) ظلمًا.
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