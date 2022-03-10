شاهد .. مرض السكري.. الشعور ليلاً الذي قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستويات السكر في الدم.. تعرف عليه !!

انت الان تتابع خبر مرض السكري.. الشعور ليلاً الذي قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستويات السكر في الدم.. تعرف عليه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 05:10 مساءً | (عمار النجار)

الحرب على مرض السكري مستمرة، لكن معدلات السمنة المتصاعدة تسبب انتكاسات كبيرة. يزداد الموقف تعقيدًا بسبب عدم وجود علامات تحذيرية واضحة لارتفاع نسبة السكر في الدم في المراحل الأولى، لذلك تمر العديد من الحالات دون أن يلاحظها أحد.

ومع ذلك، وفقًا لبعض الهيئات الصحية، قد تكون إحدى العلامات المنبهة أكثر وضوحًا في الليل.

يتميز مرض السكري بخلل في تنظيم مستويات السكر في الدم، نتيجة عدم القدرة على الاستجابة للأنسولين، أو نقص في الهرمون. والنتيجة النهائية لذلك هي ارتفاع مستويات الجلوكوز، والتي تسبب تلفًا شديدًا للنهايات العصبية إذا تُركت دون السيطرة عليها.

إحدى العلامات الدالة على أن مستويات السكر في الدم ترتفع بشكل مزمن قد تضرب في الليل.

يمكن أن تسبب التقلبات الهرمونية زيادة في مستويات السكر في الدم، سواء كان الفرد مصابًا بالسكري أم لا.

مرة واحدة فقط عندما تُترك مستويات السكر في الدم المرتفعة المزمنة دون معالجة، تبدأ الحالة في إنتاج علامات تحذير واضحة.

نظرًا لأن الأعراض لا تظهر عادةً قبل ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، فإن العديد من الحالات لا تظهر في المراحل الأولية، عندما لا تزال الحالة قابلة للعكس.

قد يكون الصداع في الليل علامة تحذير مبكرة على أن مستويات السكر في الدم مرتفعة للغاية.

نظرًا لارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء نومك، فقد تكون الأعراض أكثر وضوحًا في هذا الوقت.

يوضح موقع Diabetribe الصحي على الإنترنت: "إذا كان مستوى السكر في الدم لديك مرتفعًا في الليل، فقد تعاني من أعراض ارتفاع السكر في الدم.

"ارتفاع السكر في الدم، أو" ارتفاع الجلوكوز"، لا يتم تحديده بمستوى جلوكوز معين.

"بينما يهدف العديد من الأشخاص إلى الحفاظ على مستويات السكر في الدم أقل من 180 مجم / ديسيلتر خلال النهار، يهدف بعض الأشخاص إلى النطاق الأدنى من 120 أو 140 مجم / ديسيلتر في الليل، عندما لا يأكلون.

"في الليل، تشمل أعراض ارتفاع السكر في الدم قلة النوم، والاستيقاظ كثيرًا للتبول أو لشرب الماء، والصداع، وجفاف الفم، والغثيان."

بينما قد ترتفع مستويات السكر في الدم ليلاً، فمن الجدير بالذكر أن الزيادة نادراً ما تكون كبيرة بما يكفي لإحداث ضرر بالجسم.

أعراض أخرى لارتفاع السكر في الدم

يُعد الجلوكوز الزائد أمرًا سيئًا بسبب ارتباطه بتلف الأعصاب، ولكنه قد يتسبب أيضًا في جعل الغدد العرقية تعمل بشكل صحيح.

قد يؤدي ذلك إلى التعرق غير الكافي، أو التعرق المفرط، اعتمادًا على كيفية تلف الغدد.

عندما تتوقف الأعصاب عن العمل، يمكن للأفراد أيضًا أن يصابوا باعتلال الأعصاب السكري، مما قد يؤدي إلى البتر في الحالات الشديدة.

يمكن أن تشير الدبابيس والإبر أو الإحساس بالوخز المستمر في اليدين والقدمين إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كيفية تنظيم ارتفاع مستويات السكر في الدم

شرب المزيد من الماء مهم للتحكم في الجلوكوز لأنه يسمح للجسم بالتخلص من أي سكر زائد.

يجب أيضًا إدارة تناول الكربوهيدرات بكفاءة، حيث يقوم الجسم بتفكيك المغذيات إلى سكر.

قالت ماجي باورز، دكتوراه، الرئيسة المنتخبة للرعاية الصحية والتعليم في الجمعية الأمريكية للسكري: "مرض السكري هو عندما تكون مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز أعلى من المعتاد.

"الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب والأرز والمعكرونة والفواكه والحليب والحلويات هي التي يمكن أن تسبب هذا الارتفاع."

لذلك يجب تجنب الكربوهيدرات البسيطة، بينما يجب التركيز على الكربوهيدرات المعقدة الغنية بالألياف.

يمكن أن توفر التمارين أيضًا تأثيرات طويلة الأمد، مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق لمدة تصل إلى 48 ساعة.