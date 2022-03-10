شاهد .. وصية الفنانة ’’ميمي جمال‘‘ تُشعل الأنترنت وتحزن الكل .. والجمهور في صدمة بما أوصت به !!

انت الان تتابع خبر وصية الفنانة ’’ميمي جمال‘‘ تُشعل الأنترنت وتحزن الكل .. والجمهور في صدمة بما أوصت به !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة ميمي جمال، الكثير من أسرار حياتها العائلية والفنية وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ابنتيها، وذلك خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة mbc، في وقت سابق.

حيث كشفت ميمي جمال، خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة mbc، الأسباب التي دفعتها لتسجيل كل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها وهي بعد على قيد الحياة.

وقالت ميمي جمال إنها قررت تسجيل ممتلكاتها باسمَي ابنتيها التوأم، مؤكدة أن سبب ذلك يرجع لأنها لم تُنجب مولوداً ذكراً، لافتة إلى أن ابنتيها مرتبطتان ببعضهما جداً، لذلك أرادت نقل ممتلكاتها إليهما حتى لا يدخل بينهما شخص غريب.

كما أشارت الفنانة إلى أن لابنتيها عدداً من الأقارب، لذلك أرادت توريثهما في حياتها، وعبّرت عن سعادتها بقرارها هذا.

وتابعت قائلة: “محدش ضامن عمره، وأنا ربيت التوأم جيداً لذلك لا أخشى عليهما، ولا أقلق من نقل ممتلكاتي لهما، خاصة ان ابنتيّ تستشيراني في كل شيء قبل فعله.

واستطردت قائلة: أنا حبيت ان شقايا يبقى لأولادي، ده اللي انا عملته عن طيب خاطر وأنا حاسة إن ده بالنسبالهم حاجة كويسة، وأنا مبسوطة اني عملت كدة ومش عايزة يدخل بينهم حد غريب، هم توأم وملتصقين ببعض ومش عايزة حاجة تفرّق بينهم”.

وأثارت خطوة ميمي جمال هذه ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وانقسمت التعليقات بين من أثنى على علاقتها المميزة بابنتيها وحُسن تربيتها لهما ومن انتقد ما قامت به، معتبراً انه مخالف للشرع.

ولفتت ميمي إلى أن زوجها الراحل الراحل حسن مصطفى كان الرجل الوحيد في حياتها "تزوجنا من سنة 1966، وكان كل حاجه هو المسؤول عنها"، مضيفة "لفترة توقفت عن العمل، حتي أرسل الأستاذ أحمد الايباري مسرحية لي، ولكن من ثاني بروفة اكتشفت أني لمأاستطع أن أعمل بها، لأنها كوميدية، وأنا كنت حزينة جدا، فأرجعت العربون، ولم أقم بأي عمل حتي جاءني فيلم لف ودوران لأحمد حلمي".