شاهد .. الفنانة صفاء أبو السعود تُبكي قلوب المصريين بظهور مفزع ومُبكي.. لن تصدق كيف أصبحت بعد غدر الزمان !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر الفنانة صفاء أبو السعود تُبكي قلوب المصريين بظهور مفزع ومُبكي.. لن تصدق كيف أصبحت بعد غدر الزمان !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، وتصدرت تريند محرك البحث جوجل، بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الفنية في مفاجأة للجمهور.

وقدمت الفنانة صفاء أبو السعود على المسرح أغنية "بنتي يا بنوتي" لتظهر في استعراض مع الأطفال وتعيد للأذهان الاستعراضات الشهيرة التي قدمتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

ورغم ملامح كبر السن التي بدت على وجهها إلا أن صفاء أبو السعود ظهرت على المسرح برشاقتها المعتادة لتقدم الأغنية التي كتبها أيمن بهجت قمر ولحنها ووزعها محمود طلعت.

صفاء أبوالسعود من مواليد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1950، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للسينما، قسم إخراج عام 1972.

جمعت بين موهبة التمثيل والاستعراض الغنائي، ومن أبرز أعمالها على شاشة السينما: "هي والرجال، هو والنساء، أوهام الحب، المتعة والعذاب، أزواج طائشون، بمبة كشر"، كما تألقت على شاشة التليفزيون بمجموعة متميزة من المسلسلات منها: "هي والمستحيل، غوايش".



وقدمت صفاء أبو السعود عددا كبيرا من الأعمال الفنية للأطفال، ومن أشهرها أغنية "أهلا بالعيد".