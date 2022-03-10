شاهد .. محمد صلاح يستفز حسام حسن بتصرف مفاجئ والأخير يلقنه درساً قاسياً لن ينساه طوال حياته !!

انت الان تتابع خبر محمد صلاح يستفز حسام حسن بتصرف مفاجئ والأخير يلقنه درساً قاسياً لن ينساه طوال حياته !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

رد حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني لفريق الاتحاد، على تصريحات محمد صلاح قائد منتخب مصر، بشأن حظوظ مصر في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسام حسن لقناة "إم بي سي مصر": "صلاح أخطأ حين خرج وقال إننا لسنا مرشحين للقب، مصر بها فريق أم لا مصر كبيرة، صلاح لاعب كبير وكان من المفترض أن يُعطي انطباعًا للجماهير والإعلام في البطولة أننا جئنا للتتويج بالبطولة".

وأتم حسن تصريحاته: "مصر المرشح الأول للبطولة لعدة أسباب منها اللاعبون المتواجدون وكون المدرب اسما كبيرا ووصلنا في آخر نسخة للنهائي، المدرب أخطأ خلال المباراة ولكن اللاعبين أيضًا أخطأت فلم يكن هناك روح أو تصميم".