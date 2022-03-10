أخبار اليمن : الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته ومتحورات قد تظهر

الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته ومتحورات قد تظهر
في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الجائحة العالمية لم تنته وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم "بانعدام مساواة فاضح".
وقال في بيان الأربعاء إن "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية"، وفق فرانس برس.
كما أوضح أنه "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، نجحت مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة"، لكنه نبه إلى أنه من الخطأ اعتبار الفيروس انتهى!
كذلك شدد على أن توزيع اللقاحات لا يزال غير عادل، قائلاً: "لا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد كوفيد-19"، مضيفاً: "المنتجون يصنعون 1,5 مليار جرعة شهرياً إلا أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".
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