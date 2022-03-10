شاهد .. الكشف عن والدة النجمة المصرية (سوسن بدر).. فنانة مشهورة جداً وبطلة مسرحية ريا وسكينة.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر الكشف عن والدة النجمة المصرية (سوسن بدر).. فنانة مشهورة جداً وبطلة مسرحية ريا وسكينة.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

انتشرت صورة على مواقع التواصل للممثلة آمال سالم التي أدت دور الخالة أمونة في مسرحية رياوسكينة الشهيرة، حيث قام المتابعون بتذكرها والحديث عنها.

واكتشف المتابعون أن الفنانة آمال سالم هي والدة الفنانة القديرة سوسن بدر، الأمر الذي شكّل مفاجأة بين أوساط الكثير منهم، وأثار ردود أفعال متباينة بينهم، إذ أشار البعض الآخر في تعليقاتهم إلى أنهم كانوا يعرفون أن بين الفنانتين صلة قربى.

ويشار إلى أن بدر تحدثت في وقت سابق عن العلاقة مع والدتها وقالت في مقابلة أجريت معها إن الأخيرة شجعتها على الدخول إلى عامل التمثيل مخالفة بذلك رغبة والدها.

ومن المعروف أن أمال سالم ظهرت في أعمال بارزة منها "بكيزة وزغلول" و"محمد رسول الله" و"مبروك جالك ولد".

ويذكرأن سالم توفيت في العام 2010 بعد رحلة طويلة مع المرض وأن ابنتها الفنانة القديرة عاشت حالة من الحزن الشديد وقررت حينها عدم التحدث إلى أحد أو الرد على هاتفها. ونصحها المحيطون بها بالخلود إلى الراحة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسبب الضغط النفسي.