شاهد .. لن تصدق أن كل هذه الأسئلة قيلت على الهواء مباشرة بدون خجل وبكل جرأة.. لكن رد دعاء فاروق كان مخجل ولا يصدق !

انت الان تتابع خبر لن تصدق أن كل هذه الأسئلة قيلت على الهواء مباشرة بدون خجل وبكل جرأة.. لكن رد دعاء فاروق كان مخجل ولا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر دعاء فاروق من أشهر الوجوه الإعلامية، وعملت في العديد من المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية منها قناة إقرا والنهار.

وعبر برنامجها الشهير "إسال مع دعاء" على قناة النهار، تلقت الكثير من الاتصالات والأسئلة والتي كانت الردور فيها بشكل مناسب ويشبع رغبة المتصل بحيث يلقى السائل ما يريد من فتاوى واسئلة من خلال ما يحدث في واقعنا اليومي.



هنا يستعرض لكم بعض ما تلقت الإعلامية من أسئلة وكيف كانت الردود ومنها مايلي:

زوجة تشتكي من زوجها

تلقت دعاء فاروق اتصالا غريبا من زوجة تشتكي من زوجها.

وفيه سألت إحدى الزوجات وتدعى "نهى" عن حكم ما فعلته بزوجها، حيث قامت بإرسال إحدى صديقاتها له لاختباره وكشف خيانته.

وقالت "نهى" خلال المداخلة: "جوزي عينه زايغة، خليت صاحبتي تكلمه، وفعلا قالها إنه معجب بيها، ولما قالها كدة قامت فقدتله ثقته في نفسه وقالتله أنت وحش وريحتك وحشة وكتر خير مراتك مستحملاك".

وتابعت: "جوزي اتعقد وفقد ثقته في نفسه وبقيت أنا اللي أقوله لا إنت حلو وكويس".

وتساءلت الزوجة عما إذا كانت فعلتها تحمل وزرا أم لا.

من جانبه، رد الشيخ أشرف، ضيف الحلقة حينها، بأن ما فعلته يستلزم الاستغفار، وعدم الحديث عنه مجددا، قائلا: "متتكلميش في الموضوع ده مع صاحبتك ولا جوزك تاني، لأن علاقة الزوج بزوجته والعكس قائمة على علاقة الاثنين بربهم".

"تعبت من الاستحمام عشان الطهارة"

وذات مرة فوجئت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، بسؤال في غاية الإحراج من متصلة حول العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها.

وورد سؤال من سائلة تقول:"جوزي بيطلبني في الفراش كثير وتعبت من الاستحمام عشان الطهارة.

ورد الشيخ فرحات المنجي قائلا: "بالنسبة لك في موضوع الطهارة مفيش شرع جديد عشان خاطر احنا نقول عليه فالطهارة ايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة وحنا يهمنا ايه الماء يوصل لجميع البدن وفروة الراس بتهمنا انما انتي بتبقي طاهرة الا ربع ما تغسليش شعرك وتحطي مناكير والماء ما وصل للأصل اللي هو كل جسمك".

وأضاف: "بعدين جوزك عايز كذا يعني م يدور له على رقاصه ميدورلوش على وحده محترمة يعني وعايزه تصلي".

"زوجي بعد العلاقة الزوجية لا يتطهر"

وورد اتصال اخر فاجئ دعاء فاروق بسؤال محرج حول مايحدث بعد العلاقة الحميمة بينها وبين زوجها.

وفيه قالت المتصلة: "زوجي بعد العلاقة الزوجية لا يتطهر ويرفض الاستحمام أنا عايزه أعرف هل لي ذنب في الموضوع؟".

وانفجرت الاعلامية دعاء فاروق ضاحكة وسألت المتصلة هو عادة بيستحم فضحك الشيخ رمضان وردت عليها السائلة قائلة: آه بس بعد الموضوع ذا لا ما بستحمش.

ورد الشيخ رمضان عبد الرزاق قائلاً هو بيصلي ازاي؟ فردت المتصلة بأن زوجها لا يصلي فقال الشيخ: النبي صلوات الله عليه قال (الطهور شطر الايمان) يعني بغض النظر عن الجنابة اذا لم يكن الانسان جنب دا الطهور شطر الايمان نص الايمان الطهارة الاغتسالات المسنونة دا ابو الاسود الدؤلي وهو بيجوز بنته قال لها اوصيك وصيه غالية عليكي بالطيب وأطيب الطيب الماء".

وأضاف: "هو كذا آثم إذا لم يغتسل ولم يؤدي حق الله فهو آثم ماذا بعد ترك الصلاة التي هي عماد هذا الدين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر انتي غير مسؤولة انتي بس بتوجهي الدعوة".