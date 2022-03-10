شاهد .. أدخلوا الإعلامية ’’بسمة وهبة‘‘ إلى قبر وأغلقوا عليها لمدة ساعة واحدة كاملة.. وحينما فتحوا عليها اكتشفوا الصدمة الذي لم تكن متوقعة !!

انت الان تتابع خبر أدخلوا الإعلامية ’’بسمة وهبة‘‘ إلى قبر وأغلقوا عليها لمدة ساعة واحدة كاملة.. وحينما فتحوا عليها اكتشفوا الصدمة الذي لم تكن متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال إحدى حلقات برنامجها السابق هي مش فوضى الذي قدمته على شاشة قناة Ten، قررت الإعلامية بسمة وهبة إجراء تجربة مخيفة وجديدة. وتتلخص التجربة في النزول إلى قبر مغلق وتمضية ساعات لوحدها هناك وهذا ما قامت به. وبعد فتح القبر ظهرت بسمة وهبة وهي في حالة مرثية وقد انهارت بداخله من البكاء بسبب الوحشة الكبيرة التي عانتها فيه. وعند خروجها من التجربة، تحدثت بسمة وهبة عن شعور الوحشة والخوف الذي انتابها داخل القبر المغلق حيث لا ينفع لا مال ولا سلطة ولا أي شيء دنيوي. وقالت وهبة: قررت كسر الوحشة بقراءة القرآن لكن العتمة لم تساعدها.

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