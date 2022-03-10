شاهد .. نسخة طبق الأصل.. شبيهة الفنانة (حنان ترك) تشعل السوشيال ميديا بجمالها .. المفاجأة بهويتها الغير متوقعة !!

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انت الان تتابع خبر نسخة طبق الأصل.. شبيهة الفنانة (حنان ترك) تشعل السوشيال ميديا بجمالها .. المفاجأة بهويتها الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)
بالتزامن مع طرح البوستر الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا» للفنان أكرم حسني. والمُقرر طرحه عبر قناة «دي إم سي» في شهر رمضان المُقبل وقع عدد كبير من الجمهور في حيرة كبيرة للتشابه الكبير بين إحدى نجمات العمل مع الفنانة حنان الترك.
وكشف بوستر المسلسل، عن مشاركة هلا رشدي، والذي يُعد تجربتها التمثيلية الأولى. وكذلك المشاركة الأولى لها في الدراما الرمضانية، وهو الأمر الذي حظى بردود فعل إيجابية بين متابعيها.
والتشابه الكبير بين حنان ترك وهلا رشدي، أوقع قطاع كبير من الجمهور في حيرة. إذ اعتقد بعضهم أنّ حنان ترك قطعت فترة اعتزالها وعادت إلى التمثيل مجدداً من خلال مسلسل «مكتوب عليا».
وكتبت إحدى المتابعات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ «هلا رشدي هتنورنا في رمضان في مسلسل مكتوب عليا. مش هكدب عليكوا للحظة.. افتكرتها حنان ترك»، فيما قالت أخرى: «أنا للحظة افتكرتها حنان ترك والله فرحت».
مسلسل مكتوب عليا، من بطولة أكرم حسني، منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.
وكانت هلا رشدي، قد علقت على حجم التشابه بينها وبين حنان ترك، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث قالت: «أنا تعبت من الموضوع ده، بقابل الأزمة دي كتير. وفيه ناس فاكرة إن أنا قريبة حنان ترك. وفيه ناس بتجود وتقول إن أنا بنت خالتها وحاجات كده.. أنا متعودة إن الناس بتتغلبط فيا وتفتكرني حنان ترك.
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