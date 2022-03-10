شاهد .. «ميعرفوش ايه بيحصل فينا ورا الكاميرا».. شيرين رضا تفجر مفاجأة مدوية عن ما يحدث بالمشاهد الجريئة !!

انت الان تتابع خبر «ميعرفوش ايه بيحصل فينا ورا الكاميرا».. شيرين رضا تفجر مفاجأة مدوية عن ما يحدث بالمشاهد الجريئة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

دافعت الفنانة شيرين رضا طليقة الفنان عمرو دياب عن تقديم الفنانين للمشاهد الجريئة في الأعمال سواء الدرامية أو السينمائية.

وقالت شيرين رضا خلال إحدى اللقاءات على هامش حضورها حفل مجلة إنيجما بدبي إن المشاهد الجريئة بالتأكيد لها مبرر درامي من وجهة نظر المخرج مضيفة “الناس بتنتقد الفنانين وميعرفوش بيحصل فينا إيه ورا الكاميرا .. بيشوفوا المشاهد بس”.

وعبرت شيرين رضا عن استيائها من الانتقادات التي يوجهها البعض للفنانين قائلة ” أنا برفض إن الفنانين يتعرضوا لانتقادات إحنا بشر وكنت بهزر لما قلت اللي مش عاجبه حاجة ميتفرجش.. أنا بتمنى إن الناس تتفرج على كل حاجة”، مضيفة “إحنا بنقدم فن ترفيهي لإمتاع الناس”.



من ناحية أخرى، تشارك شيرين رضا في دراما رمضان بمسلسل “شغل عالي” الذي يجمعها بالفنانة فيفي عبده.

غابت عن الساحة الفنية لعشر سنوات لتعود عام 2007 من خلال مشاركتها في فيلم “أشرف حرامي” مع تامر عبد المنعم وإخراج فخر الدين نجيدة كما ظهرت في عدة حلقات من مسلسل “لحظات حرجة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين رضا كانت مسلسل “60 دقيقة”، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، فاطمة النبوى، مها نصار، خالد كمال، مروى الأزلى، أحمد كشك، حنان يوسف، برديس عرفة، ساندى مراد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.