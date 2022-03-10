شاهد .. النجمة ’’هيفاء وهبي‘‘ تحتفل بعيد ميلادها بفستان فاضح أظهر المستور كاملاً .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر النجمة ’’هيفاء وهبي‘‘ تحتفل بعيد ميلادها بفستان فاضح أظهر المستور كاملاً .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها قبل يومين من ميعاده الذي يوافق 10 مارس.

هدايا ورقص



وشاركت هيفاء عبر خاصية “الستوري” في الانستجرام، صوراً من الاحتفال في مكان عام مع عائلتها وأصدقائها.

وارتدت هيفاء بنطلون بالأبيض والأسود مع تيشرت قصير بدون أكمام باللون نفسه، وتركت شعرها الأسود منسدلاً مع القليل من التمويج.

وظهرت الفنانة اللبنانية مع أصدقائها ووالدتها وهي ترقص على أنغام أغنيات أعياد الميلاد.

واستعرضت هيفاء كعكة عيد ميلادها الذهبية الضخمة. وقد وقفت أمامها استعداداً لتقطيعها.