شاهد .. رجيم سريع أفقد (أيتن عامر) 25 كيلو من وزنها خلال 3 أشهر فقط .. لن تصدقوا ما كانت تفعله يومياً بالسر !!

انت الان تتابع خبر رجيم سريع أفقد (أيتن عامر) 25 كيلو من وزنها خلال 3 أشهر فقط .. لن تصدقوا ما كانت تفعله يومياً بالسر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

استطاعت العديد من الفنانات هزم الوزن الزائد وتحقيق نتائج مبهرة بشكل أدهش جمهورهن ومنهن النجمة المصرية أيتن عامر.

لاحظ عدد كبير من الجمهور كيف أصبحت الممثلة المصرية ايتن عامر تتألق بأجمل الإطلالات بعد خسارتها للوزن الزائد. إلا أنّك ستتفاجئين فالرجيم التي قامت بإتباعه سهل التطبيق ويمنحك النتائج المذهلة.

لنجمة المصرية كشفت أنها تمكنت من خسارة نحو 25 كيلو جرام خلال ثلاث أشهر فقط عن طريق اتباع نظام غذائي قائم على تخفيف السعرات الحرارية اليومية، وهو ما يعتبره كثير من الأطباء الاختيار الأمثل، لأنه لا يعتمد على الحرمان مثل أنظمة أخرى، كما أنه مع قليل من الرياضة يأتي بنتائج رائعة.

من هنا لا تترددي أبداً من إتباع هذا النظام الغذائي الذي ستطلعين على تفاصيله تالياً.

- التزمت ايتن في رجيمها بثلاث وجبات ثابتة، وهي الفطور والغداء والعشاء. إذ من المفضل عدم إلغاء أي وجبة منها ليحصل الجسم على التغذية المناسبة له والعناصر المهمة الموجودة في المواد الغذائية الصحية.

- الفطور: بيضة مسلوقة أو أومليت مع ملعقة زيت صغيرة أو 4 ملاعق من الفول بدون إضافة الزيوت عليها أو قطعة من الجبن قليل الملح مع طبق من سلطة الخضار (يمكن زيادة رغيف من الخبز الأسمر مع كوب من النسكافيه أو الشاي بالحليب)

- الغداء: (يتضمن اللحوم، النشويات، الخضار، الفاكهة) نصف رغيف خبز أسمر أو ثلاث ملاعق من الأرز المسلوق أو 3 ملاعق باستا مسلوقة نصف دجاجة مشوية أو مسلوقة أو 3 سمك مشوية أو 2 بيض مسلوق أو شريحتان من اللحم المشوي أو المسلوق أو قطع من الجبن قليل الملح بالإضافة لطبق من سلطة الخضار، يمكنك إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو 4 ملاعق من المسبك

السناك عبارة عن حبة فواكه

- العشاء: نصف رغيف من الخبز الأسمر مع جبن قليل الملح وطبق من سلطة الخضار أو 2 زبادي لايت أو 3 حبّات من الفواكه المنوعة

- أمّا بالنسبة للممنوعات في رجيم ايتن عامر فهي المواد الغذائية الغنية بالدهون والسكر أي كل أنواع الحلويات، بالإضافة للإمتناع عن تناول اللوبياء، المكسرات، البطاطس، البلح، الشمام، العنب، المانغو، الفاصوليا، العدس، الترمس، المخللات، الكباب، الكفتة والمشروبات الغازية على أنواعها.

- من الضروري قبل تناول وجبة الفطور أي في الصباح شرب كوب من الماء المعتدل أو كوب من عصير الغريب فروت الطبيعي، وذلك لفوائده في الرجيم وإذابة الدهون المكدسة في مناطق مختلفة من الجسم.

- يتيح لك رجيم ايتن عامر في أي وقتٍ من النهار وعند الإحساس بالجوع تناول أوراق الخس، الخيار، الكوسا المسلوقة ولكن بدون إضافة الزيت النباتي عليها.