انت الان تتابع خبر سألوا النجم حسين فهمي عن أكثر فتاة أحبها وندم عليها.. فكشف عن الحقيقة الكاملة .. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)
الفنان حسين فهمي تحدث عن المرأة الوحيدة التي ندم فيها بسبب حبه لامرأة وعدم زواجه منها.
وأوضح فهمي خلال لقائه في وقت سابق مع سمر يسري في برنامجها "أنا وأنا " المُذاع عبر فضائية "ON E"، أنه أحب امرأة ولم يستطع الزواج منها لأنها كانت متزوجة من رجل آخر.
واعترف "فهمي" بحبه لهذه السيدة والتي لم يكشف عن شخصيتها مكتفيًا بقوله أنه كان يحبها رغم أنها كانت متزوجة.
وكان تحدث النجم حسين فهمي خلال لقاء سابق مع أبلة فاهيتا عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي.
وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. سألوا النجم حسين فهمي عن أكثر فتاة أحبها وندم عليها.. فكشف عن الحقيقة الكاملة .. لن تصدق من هي! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.