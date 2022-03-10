شاهد .. الفنانة ’’نسرين طافش‘‘ تُشعل الأنترنت ببنطال ضيق ملتصق بجسدها بإطلالة فاضحة !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

احتفلت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش، بيوم المرأة العالمي بفيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام . وظهرت نسرين طافش في الفيديو وسط الطبيعة بإطلالة أنيقة ولافتة، وارتدت سترة باللون الأبيض والأسود وسروال باللون الأسود، مطبقة ماكياجا ناعما متناسقا مع إطلالتها ومظهرة جمال إطلالتها . وعلقت نسرين علي الفيديو قائلة: “كل عام و انتن الملهمات العظيمات الجميلات المبتهجات كل عام و انتن الحب و الحنان القوة و الحكمة و النور في هذا العالم ، كل عام و انتن بخير”.

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