انت الان تتابع خبر مصري يقتل عروسته الحسناء قبل زفافه بيوم واحد فقط.. والسبب صادم ولا يخطر على عقل !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمصر على المتهم (أ.ر) بالإعدام شنقاً لاتهامه بقتل زوجته في منطقة قليوب قبل يوم من زفافهما.
تلقت أجهزة الأمن إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبال جثة سيدة وبها العديد من الطعنات.
وقال والد الضحية أثناء الاحتفال بـ”حنة ابنته” انها تلقت مكالمة هاتفية وعلى إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما، وبعد تأخرها تم البحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها العديد من الإصابات، وتبين عدم وجود هاتفها الخلوي معها، فتم نقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة.
ومن خلال التحقيقات تبين أن مرتكب الجريمة “زوجها” واعترف الأخير بذلك، حيث إنه عقد قرانه على الضحية على غير رغبته إرضاء لوالديه، وكان مرتبطاً بفتاة أخرى، فأراد التخلص منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. مصري يقتل عروسته الحسناء قبل زفافه بيوم واحد فقط.. والسبب صادم ولا يخطر على عقل !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.