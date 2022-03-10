شاهد .. عندما وصف الزعيم عادل إمام علي ربيع بـالعبيط.. لكن رد فعل الأخير كانت صادمة الجميع وغير متوقعة !!

انت الان تتابع خبر عندما وصف الزعيم عادل إمام علي ربيع بـالعبيط.. لكن رد فعل الأخير كانت صادمة الجميع وغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأ الزعيم عادل إمام أسرة فيلم «كابتن مصر»، في وقت سابق بمداخلة هاتفية على الهواء، خلال استضافتهم ببرنامج «بوضوح» على قناة «الحياة».

وكان من بين الضيوف ابنه الفنان محمد عادل إمام، والفنان الكوميدي الشاب علي ربيع، والذي وصفه عادل إمام، خلال المداخلة، بأنه «واد عبيط أوي»، وظل يضحك.

جمهور علي ربيع أبدوا استيائهم من وصف الزعيم لنجمهم المفضل بهذه الصفات، مشيرين إلى أنه كان يجب عليه أن يدعمه لكونه فنان كبير.

هذا الهجوم دفع ربيع لتوضيح الأمر –على حسابه على «الفيس بوك»- بقوله: «ناس كتير أتكلمت أمبارح علي مداخلة أستاذ عادل أمام!.. الكلمة الي قالها كانت مجرد مزحة يا جماعة.. وفخر لأي شخص أنة يمثل مع أستاذ عادل أمام.. وأن شاء الله المسلسل استاذ ورئيس قسم يعجبكم».

يذكر أن فيلم «كابتن مصر» بطولة الفنان محمد عادل إمام، والفنان علي ربيع، والفنان إدوارد، وغيرهم من النجوم.