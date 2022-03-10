شاهد .. رقم صادم.. لن تصدق كم بلغت تكلفة ظهور الفنانة حورية فرغلي في برنامج حبر سري.. ثروة طائلة !

انت الان تتابع خبر رقم صادم.. لن تصدق كم بلغت تكلفة ظهور الفنانة حورية فرغلي في برنامج حبر سري.. ثروة طائلة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

تحل الفنانة حورية فرغلي ، ضيفة في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم، المقرر عرضها في الخميس والجمعة 10 و11 مارس.

واختارت حورية فرغلي ارتداء فستانا أسود اللون مطرز على شكل نجفة من الكريستالات، من تصميم Dolce & Gabbana ويصل سعره إلى 4714 دولار، أي ما يعادل 74 ألف جنيه مصري، وهو من مجموعة خريف 2016.

وتكشف فرغلي خلال الحلقة أسباب قطع علاقتها بشقيقتها من والدها، كما تتحدث عن أزمة مرضها وأبرز الفنانين الذين دعموها.

كما تروي فرغلي أسباب أزمة مسلسل دكتور أمراض نسا، وحقيقة عدم تقاضيها أجر مقابل الدور الذي قدمته.

برنامج حبر سري يذاع في الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.