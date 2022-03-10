شاهد .. إنتي عرفتي أزاي.. الداعية مبروك عطية يصعق مراهقة برد لايخطر على بال بشر حينما فاجأته بما تفعله أختها يومياً !

انت الان تتابع خبر إنتي عرفتي أزاي.. الداعية مبروك عطية يصعق مراهقة برد لايخطر على بال بشر حينما فاجأته بما تفعله أختها يومياً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى الشيخ مبروك عطية سؤال من احدى السيدات: اختي على علاقة بشخص رغم انها متجوزة وعندها ثلاث عيال، هل عليا ذنب اننا مقلتش لزوجها.

ورد عليها الشخ مبروك، انتي عرفتي ازاي، قالت انا عرفت واتأكدت من نفسي، ليرد عليها وتتأكدي ليه، خليك بحالك، تكلفي نفسك ليه تدوري على المواجع.. لا تتبعي عورات الناس ولا عورة أختك.

واضاف، من الافضل انك تجلسي معاها وتنصحيها، اما اتأكدت ده غلط، وعليك اثم انك تتبعتي عورة اختك.

وتابع: "المفروض انك ما تسكتيش وحاولي تنصحيها، اما تتبعي عورتها لا يجوز شرعاً، انتو مش عايزين الشرع ياجدعان، واستشهد بحديث نبوي: "من تتبع عورات الناس تتبع الله عوراته ولو كان في لحافه".

وقال اذا كانت هي اعترفت لك ومش انتي اللي تتبعتي وراءها، كل ما عليك انك تنصحيها اذا مش عايزة جوزها تسيبه