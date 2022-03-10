شاهد .. هل تكون إنتكاسة النجمة (غادة عادل) الأخيرة سبب عودتها لزوجها السابق؟.. لن تصدق ماقاله الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر هل تكون إنتكاسة النجمة (غادة عادل) الأخيرة سبب عودتها لزوجها السابق؟.. لن تصدق ماقاله الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

طمأنت الفنانة غادة عادل، جمهورها، على حالتها بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لافتة إلى خروجها من المستشفى.

وقالت غادة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر": "الحمد لله أنا بقيت أحسن، والحمد لله عرفت إن في ناس كتير بتحبني وأنا مكنتش عارفة، الحمد لله إني عرفت غلاوتي عند ناس كتير".

وخاطبها "أديب" قائلا: "طيب وطليقك المخرج مجدي الهواري سأل عليكي ولا لأ؟"؛ وردت قائلة: "يا لهوي.. ده قلب الدنيا.. والله العظيم ده قلب الدنيا.. وحياة ربنا.. لأ طبعا سأل"، ليعلق الجمهور عن إمكانية عودة الثنائي للحياة الزوجية مرة أخرى.

اختتمت: "الصحة دي أهم حاجة في الدنيا ربنا يديمها علينا نعمة والله العظيم".

يُذكر أن الفنانان تطلقى بعد 20 عاماً من الزواج، حيث كشفت الفنانة غادة عادل عن طلاقها من زوجها المخرج مجدي الهواري واثارت جدلاً كبيراً في الوسط الفني حينها، خصوصا أنّ الثنائي عرف بكونه واحداً من أشهر الأزواج بين النجوم ربما لتقارب وجهات النظر بينهما، وربما لطول فترة الارتباط التي أثمرت عن خمسة أولاد.