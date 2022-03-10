شاهد .. الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل ’’روان الحسيني‘‘ بطلة العالم في كرة السرعة.. (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل ’’روان الحسيني‘‘ بطلة العالم في كرة السرعة.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف التقرير الطبي الخاص بالطالبة روان الحسيني بطلة العالم في كرة السرعة، عن تفاصيل جديدة حول كيفية موتها.



وجاء في التقرير الطبي أن روان ماتت خنقاً بالضغط على أسفل العنق ما أدى إلى توقف المراكز الحيوية في جسمها عن العمل.



وعثر على روان مقتولة أعلى سطح عمارة سكنية بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ يوم 17 يناير الماضي.



وأكد التقرير الذي أشرف عليه 3 من أطباء الطب الشرعي، على وجود كدمة بالعين اليمنى، وسحجات حول العنق وتحول لون الوجه إلى الأزرق، وحز متسحج غير مكتمل الاستدارة يمتد بوضع مستعرض بمقدم ويمين العنق أقصى عرض سنتيمتر وسحجات يسار العنق وكدمات أسفل الجفن السفلي للعين اليمنى ونزيف بملتحمة العين وكدمات بمقدمة الساق اليمنى، كما تبين وجود انسكابات دموية بمقدمة الرأس وأنها خالية من كسور المخ مع وجود احتقان شديد بالأوعية الدموية.



كما تبين وجود إصابات أعلى الحاجب الأيمن، وخلو ملابس روان الحسيني، من تمزقات أو تلوثات، وتبين وجود انسكابات دموية بعضلات العنق من الجهة اليسرى، وخلو الصدر والقلب من الإصابات، وخلو البطن والحوض من النزيف. كما كشف التقرير عن أن الوفاة جاءت نتيجة الضغط على العنق بجسم مرن محدود وهو «الإيشارب المحرز».

كما تبين وجود إصابات احتكاكية أرضية حدثت من التصادم والاحتكاك بجسم صلب خشن، وهي غير كافية ما يدل على أن هناك إضعاف مقاومة المجني عليها وفق تصور النيابة واعترافات المتهم، كما أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق من الخارج «الخنق»، وما ضاعفها من توقف المراكز الحيوية بالمخ عن العمل.

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد أحال إبراهيم معوض، المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، إلى محكمة الجنايات، لكن لم تحدد أولى جلسات المحاكمة بعد.