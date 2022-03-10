شاهد .. الممثلة السورية ’’هيا مرعشلي‘‘ تستعرض وشمها في مكان مثير.. والجمهور يدخل بحالة صدمة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر الممثلة السورية ’’هيا مرعشلي‘‘ تستعرض وشمها في مكان مثير.. والجمهور يدخل بحالة صدمة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 04:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر خاصية الستوري على حسابها في انستغرام، واستعرضت فيه وشمها الجديد على عنقها، والذي حصلت عليه مؤخراً، وسدلت هيا شعرها ورفعته عن رقبتها ليظهر الوشم.





وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمتابعين صورة هيا وتساءل البعض عن معنى الوشم اذ لم يُعرف معناه بسبب حجمه الصغير، ورجع البعض انه قد يكون توقيع اسمها او اسم شخص تحبه، بينما أشار البعض انه قد يكون رسما أو رمزا يعني لها، وتغزل البعض بجمال مرعشلي واطلالتها الساحرة والطبيعية، واعتبر البعض ان مكان وشمها مثير وايحائي.





هذا واحتفلت هيا مرعشلي مؤخرا بوصولها لـ 3 ملايين متابع على حسابها الخاص بموقع انستغرام، وكتبت: "ثلاثة مليون متابع..شكراً لكل الحب والدعم "، وانهالت التعليقات الداعمة للفنانة، مؤكدين على حبهم لها ولفنها الراقي، وان جمهورها سيزداد أكثر.



وكانت قد كشفت الفنانة السورية هيا مرعشلي في عيد الحب عن وجه حبيبها وخطيبها لأول مرة بعد أن أخفت هويته لفترة طويلة، حيث نشرت عبر حسابها على "انستغرام" صورة تجمعها بخطيبها بالإضافة لباقة من الورد الأحمر وعلّقت على الصور: "في مجال نحب بعض؟"، وتفاعل الأصدقاء والزملاء والمتابعين مع الصور متمنين لها ولخطيبها الصحة والسعادة.

