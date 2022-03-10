شاهد .. نقل السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب ما حدث معها .. (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر نقل السعودية ’’رهف القحطاني‘‘ إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب ما حدث معها .. (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الحساب الرسمي للفاشنيتسا ومشهورة سناب شات رهف القحطاني الشهيرة بـوذ نكهة عن تعرضها لوعكة صحية للمرة الثانية بعد أيام من إجرائها لعملية تجميل بالأنف، مؤكدا تدهور حالتها من جديد.

وظهر كما أظهر مقطع فيديو نشر عبر حساب "رهف" لحظة نقلها من خلال سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

يذكر أن القحطاني نشرت من قبل أنها تعرضت لأزمة مفاجأة بعد خضوعها لعملية التجميل بالأنف وأن السبب في ذلك الحسد.