شاهد .. زوجة تقتل زوجها وأبنته بمساعدة صديقيها بعد 4 أشهر زواج.. وهكذا كان مصيرهم مؤلم وأفرح المصريين !!

انت الان تتابع خبر زوجة تقتل زوجها وأبنته بمساعدة صديقيها بعد 4 أشهر زواج.. وهكذا كان مصيرهم مؤلم وأفرح المصريين !! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
أمرت محكمة جنايات المنصورة، في مصر الثلاثاء، بإحالة أوراق ربة منزل واثنين من أصدقائها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.
فيما حددت جلسة 8 مايو 2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بشارع 10 بمدينة المنصورة والتخلص منه بمعاونة اثنين من أصدقائها، وفق "العربية نت".
وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من ربة منزل وصديقيها، لأنهم قتلوا زوجها عمدا مع سبق الإصرار على قتله، حيث أعطته المتهمة الأولى عقارا دوائيا مهدئا.
وقام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنه، كما قامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فمه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة "كابل كهربائي"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
يذكر أن المتهمة أقدمت على فعلتها بعد 4 أشهر فقط من زواجها من المجني عليه.