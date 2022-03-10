شاهد .. مفاجأة تهز الوسط الفني.. الفنانة منى زكي طلعت حامل بعد أصحاب ولا أعز ورد فعل صادمة من أحمد حلمي ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة تهز الوسط الفني.. الفنانة منى زكي طلعت حامل بعد أصحاب ولا أعز ورد فعل صادمة من أحمد حلمي ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

ضجت الصفحات الفنية بخبر حمل الفنانة منى زكي بطفلها الرابع بعد ظهورها مؤخراً ببطن منتفخ.

ترددت بعض الأخبار داخل الوسط الفني أن منى زكي حامل في الشهر الثالث، إلا أنها تحاول إخفاء الخبر.

وظهرت منى عدة مرات بإحدى المناسبات الفنية مؤخراً وحاولت إخفاء بطنها، وهذا ما جعل البعض يؤكد أن خبر حملها ليس مجرد شائعة.

ولم توضح منى زكي حقيقة الخبر، والتزمت الصمت هي وزوجها الفنان أحمد حلمي.

يُذكر أن منى زكي وأحمد حلمي لديهما ثلاثة من الأبناء، وهم: «لي لي» و«سليم» و«يونس».

واحتفلت النجمة منى زكي قبل أيام بالتاريخ المميز 22-2-22 ، بالظهور مع زوجها الفنان أحمد حلمي لأول مرة منذ اندلاع أزمة عرض فيلمها المثير للجدل “أصحاب ولا أعز”، وانطلاق هاشتاغ يطالب حلمي بالانفصال عن زوجته، وظهر الثنائي في الصور كعادتهما بشكل رومانسي، للتأكيد على أن كل ما تواتر من شائعات حول وجود خلافات بينهما غير صحيح.

منى استبقت التعليقات المسيئة المتوقعة، ونشرت الصورة عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام، وظهر برفقتها حلمي وأحد الأصدقاء، وبعدها نشرت صورة خاصة لها بمفردها وفي الخلفية أغنية قمرين للمطرب عمرو دياب. وعلقت عليها قائلة: “22/2/22″.

يذكر أن منى زكي وجهت مؤخرا أعنف رد إلى كل ناقد يوجه أصابع الاتهام لمن حوله ويلاحظ نقاط ضعفهم وأخطاءهم، مؤكدة أنه يفعل ذلك حتى لا يرى أخطاءه الشخصية ويظل أعمى عن نقاط ضعفه.