شاهد .. تعرّفوا على الإبن الوحيد الذي أخفاه الفنان ’’سمير صبري‘‘ حتى يومنا هذا .. المفاجأة المزلزلة في هوية أمه !! (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرّفوا على الإبن الوحيد الذي أخفاه الفنان ’’سمير صبري‘‘ حتى يومنا هذا .. المفاجأة المزلزلة في هوية أمه !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/10 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

رغم ان الفنان سمير صبري تزوج رسميًا قبل أكثر من أربعين عامًا، الا ان الشائع عنه في الوسط الفنّي انه يعبتر من اشهر العزاب، فالفنان البالغ من العمر 85 عامًا تزوج تقريبًا وهو في الأربعينات من عمره، ورغم أنه كشف هذا الأمر فيما قبل إلا انه يبدو غامضًا أيضًا، فما قصة هذه الزيجة؟

مالا يعرفه كثيرون أن سمير صبري دخل في علاقة حب في شبابه مع امرأة انجليزية كانت تعيش في الإسكندرية مسقط رأسه وتدعى (مورين)، حيث تعرف عليها وهو في قمة مجده وشهرته، ولكن علاقته بها واجهت رفضًا صارمًا من قبل اهله، وذلك لاسباب إجتماعية كثيرة.

وهو من جهته تمسك بها ولكن ظاهريًا اقنع اسرته انه نسيها وقطع علاقته بها، ثم سافر معها إلى إنجلترا وتزوجها سرًا وانجب منها ابنه الوحيد حسن البالغ من العمر حاليا 37 عامًا ويعمل طبيبًا ناجحًا في مستشفى شهير بالعاصمة الإنجليزية لندن.

واللافت ان سمير صبري لما يكشف عن تلك الاسرار إلا بعد مرور سنوات طويلة وبعد أن انفصل عن الزوجة، فيما يتردد على إبنه بين حين واخر في لندن كما يزوره الشاب ايضًا لكنه يحرص على إلا تسرب صوره لوسائل الاعلام.. اخر عمل عرض لسمير صبري كان فيلم “المشخصاتي 2” مع الفنان تامر عبد المنعم.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة تلفزيونية، إن سمير صبري فنان محترم ومحبوب، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعلاجه، لافتاً إلى أنه تم نقله لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي وجار تحضيره لإجراء عملية جراحية وحالته الصحية جيدة، منوها بأنهم يتلقون توجيهات رئاسية بعلاج من 7 إلى 10 حالات يوميًا.





هذا وقد كشفت ماجي مديرة أعمال الفنان الكبير سمير صبري في تصريحات صحافية آخر تطورات حالته الصحية، بعد تأجيل العملية الجراحية التي كان من المفترض أن يخضع لها الأسبوع الماضي على إثر إصابته بمتاعب في القلب نتيجة العلاج الكيماوي الذي كان يخضع له بعد إصابته بالسرطان.

وقالت ماجي إن الفنان في حالة تحسن ملحوظ مقارنة بالفترة الماضية، ويتحسن نفسيًا وجسديًا، وأنه سعيد باهتمام الأطباء بحالته الصحية على أكمل وجه. كما أشارت إلى أن موعد العملية الجراحية في القلب، التي كان من المقرر أن يخضع لها قبل أيام، لم يحدد حتى الآن.





وحرص العديد من الفنانين على زيارته بالمستشفى، من بينهم: ليلى علوي ودنيا سمير غانم، إلهام شاهين، حسين فهمي، نيللي كريم، يسرا، وإيمي سمير غانم.

يُذكر أن الفنان الكبير سمير صبري سجّل حلقات برنامجه الذي يحمل اسم “ذكرياتي”، وهو على فراش المرض بالمستشفى، ووجّه رسالة شكر في أولى حلقات برنامجه لكل من اهتم به وسأل عنه في أزمته الصحية، قائلا: “مكنش ممكن أتخيل أبدًا إني هشوف الحب ده كله.. معقولة أنا أستاهل منكم كل الحب دا؟