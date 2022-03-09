شاهد .. خفايا صادمة تُكشف لأول مرة وراء انفصال مجدي صبحي عن منى الألفي بعد 10 أيام خطوبة .. أخيراً أنكشف المخفي !

انت الان تتابع خبر خفايا صادمة تُكشف لأول مرة وراء انفصال مجدي صبحي عن منى الألفي بعد 10 أيام خطوبة .. أخيراً أنكشف المخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد عشرة أيام فقط من إعلان خطوبته على الإعلامية الشهيرة منى الألفي، أعلن الفنان مجدي صبحي، الشقيق الأصغر للفنان محمد صبحي، انفصاله عنها، وذلك بسبب عدم تقارب وجهات النظر بينهما.

وكتب صبحي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب".

كان مجدي صبحي، قد أعلن عبر صفحته عن خطوبته على الإعلامية منى الألفي في 25 شباط (فبراير) الماضي، كما أعلنت الأخيرة كاتبة عبر صفحتها على "فيسبوك": "في ليلة من أجمل ليالي العمر، تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي"، فيما نشر مجدي صورتين له رفقة خطيبته وعلق عليها كاتبًا: "في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة.. منى الألفي.. على الفنان.. مجدي صبحي".

يذكر أن مجدي صبحي، كان قد أثار الجدل منذ فترة بعدما أعلن اعتزاله الفن قبل أن يتراجع عن قراره، وكتب آنذاك على حسابه الشخصي بـ فيس بوك.

وقال: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي ولا أنا شبهم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن، لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين، ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص والحقائق أمامي".