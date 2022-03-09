شاهد .. اعترفت بخيانته دون خجل ! لن تصدق سبب طلاق النجمة المصرية ’’غادة عبد الرازق’’ من زوجها محمد فودة.. انكشف السر !!

انت الان تتابع خبر اعترفت بخيانته دون خجل ! لن تصدق سبب طلاق النجمة المصرية ’’غادة عبد الرازق’’ من زوجها محمد فودة.. انكشف السر !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال الفترة الماضية كانت الفنانة المصرية المثيرة للجدل غادة عبد الرازق قد أثارت موجة جدل لدى محبيها حينما تحدثت في برنامج ” أنا والعسل” مع الإعلامي نيشان.

جاء ذلك بعد حديثها عن الخيانة التي صدمتها من زوجها محمد فودة إذا قالت دون خجل: "إن زوجها محمد فودة خانها مع امرأة أخرى".

ورغم أنها كانت قد أشارت" إلى أن "أكبر دليل على استمرار العلاقة بينهم واستكمال مشروع الزواج هو الاتفاق على الذهاب لأداء عمرة شهر رمضان" إلا أن الطلاق حدث لهذا السبب.

الجدير بالذكر أن بعض الجمهور لا يعلم أن غادة عبد الرازق قد تزوجت 11 مرة من أزواج مختلفين وفشلت كثيراً في علاقة الزواج.