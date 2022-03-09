شاهد .. ممكن تخليني اتجوز مراتك ؟؟ هذا الفنان الشهير استأذن فاروق الفيشاوي للزواج من سمية الألفي لكن رد فعل الأخير كان صادم وغير متوقع !!

انت الان تتابع خبر ممكن تخليني اتجوز مراتك ؟؟ هذا الفنان الشهير استأذن فاروق الفيشاوي للزواج من سمية الألفي لكن رد فعل الأخير كان صادم وغير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة سمية الألفي، سبب زواجها من المخرج جمال عبد الحميد، مؤكدة أنه كانت له شخصية جذابة ورائعة.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، في حوارها الأخير مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج السيرة، المذاع عبر قناة دي إم سي: "سبب زواجي من المخرج جمال عبد الحميد؛ هو شجاعته، لأن في الوقت ده، كل الناس كانت عارفة إني ملكية خاصة لفاروق الفيشاوي، حتى بعد انفصالنا".

وجاء زواجهما بعد أن استأذن عبد الحميد الفنان فاروق الفيشاوي إذا كان لديه مانع من زواجه منها، لكن الأخير لم يعترض.

فيما كشفت الفنانة سمية الألفي، تفاصيل اكتشافها خيانة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤكدة ان هذا الأمر تم من خلال اتصال من شخص مجهول.

وقالت الفنانة سمية الألفي، إنه :"كان رد فعلي، أنه كان عندي صديقة عزيزة كانت معايا في وقت المكالمة، واقترح على الاتصال والتأكد من الأمر، لكني رفضت وبعد ذلك وافقت.

وأضافت الفنانة سمية الألفي، أنه :"اتصلت بالفندق وطالبت اكلم فاروق، وبالفعل تأكدت انه يخوني، وقلت له معلش في ناس عايزينك وقفلت معاه الاتصال.

وتابعت الفنانة سمية الألفي، انها طلبت من والدتها أن تطلقها منه بعد ما ضبطته يخونها، بعد إحراءها المكالمة بالفندق، وعلمت من هي الفتاة التي كان يخونها معها.