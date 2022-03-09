شاهد .. لو خيروك بين غادة عبد الرازق وسمية الخشاب.. تختار مين؟ إجابة غير متوقعة من محمد نجاتي صدم بها كل الجمهور.. (لن تصدق من أختار !)

انت الان تتابع خبر لو خيروك بين غادة عبد الرازق وسمية الخشاب.. تختار مين؟ إجابة غير متوقعة من محمد نجاتي صدم بها كل الجمهور.. (لن تصدق من أختار !) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

فضّل الفنان محمد نجاتي النجمة غادة عبد الرازق على النجمة سمية الخشاب في أدوار الجرأة، مؤكداً أن الأولى لها باع طويل في الفن.

وخلال برنامج "نص الكلام" تحدث الفنان محمد نجاتي على منع مؤدي المهرجانات من الغناء، قائلاً: "انا كنت قولت قبل كده محدش يمنع المهرجانات، ولكن اتمنعت .. هي المشكلة فين؟، المشكلة عند مين؟".

وأضاف نجاتي: "الأغنية عبارة عن لحن وكلمات وتوزيع وصوت .. ويحق لنقابة المهن الموسيقية أنها تقبل أو ترفض أن حد يكون غير مؤهل أنه يغني".

وتابع تجاتى: "ويحق لها أنها تتدخل لما يكون في حد بيتعامل بشكل غير لائق بالنقابة، وبيستغل النقابة .. لكن الموسيقى نفسها اللي بتتقدم في المهرجانات عاجبة ناس".

واستكمل نجاتي: "مشكلة أغاني المهرجانات مش في اللحن ولا في الصوت لكن كله بيستخدم "اتوديو"، كل المطربين صوتهم بيدخل على الابلكيشن ده عشان الصوت يطلع مظبوط"