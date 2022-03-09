شاهد .. إيه رايك بصراحة في محمد رمضان؟.. الفنانة مي عمر تصدم نمبر ون برد صادم ولم يكن متوقع !!

انت الان تتابع خبر إيه رايك بصراحة في محمد رمضان؟.. الفنانة مي عمر تصدم نمبر ون برد صادم ولم يكن متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أبدت الفانة المصرية ​مي عمر رأيها في تمثيل مواطنها الفنان محمد رمضان.

وقالت مي عمر في لقاء سابق مع برنامج "​العرافة​"، الذي تقدمه ال​إعلام​ية المصرية ​بسمة وهبة​ على قناة أنها تحب إحساس الفنان ​محمد رمضان​ في التمثيل،

وأضافت :”رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا، أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي انتي في الشارع هتبقي ايه”.

يذكر أن آخر عمل درامي للفنانة مي عمر مسلسل " نسل الأغراب" وشاركها البطولة الفنان أحمد السقا، أميركرارة، أحمد داش، أحمد مالك وعبير صبري.