شاهد .. زوجة أبو تريكة المحجبة تحدث ضجة بجمالها الشديد في أول ظهور.. والمفاجأة الكبرى في راتبه الأسبوعي من قناة بي إن سبورت !!

انت الان تتابع خبر زوجة أبو تريكة المحجبة تحدث ضجة بجمالها الشديد في أول ظهور.. والمفاجأة الكبرى في راتبه الأسبوعي من قناة بي إن سبورت !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

النجم الكبير الخلوق محمد ابو تريكه هو ليس مجرد لاعب كرة قدم لكنه يعتبر علامة كبيرة من علامات الكرة المصرية.

وهو محبوب جدا وكان متميزا فى الملعب لما كان يملكه من مهارات فريدة وبدأ مشواره فى نادى الترسانه ومنه الى القلعة الحمراء وتالق فى النادى الاهلى وحصد العديد والعديد من البطولات مع النادى الاهلى فى العصر الذهبى.

وقد نشأ أبو تريكة في أسرة متواضعة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة القاهرة وتزوج من زميلته في الجامعة (سمية) في عام 2002، ويقيم حالياً في قطر ولديه طفلين توأم سيف وأحمد ورؤى ومودة وسدرة.

دائما ما يبقى اسرته بعيدا عن حياته الشخصيه لكن اليوم نعرض لكم صوره نادره لزوجته وهى مع اولاده فى حضور احد المبارايات.