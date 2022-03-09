شاهد .. مفاجأة مدوية و من العيار الثقيل ! الفنانة ياسمين عبد العزيز طلعت أخت الفنان كريم عبد العزيز ! .. (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية و من العيار الثقيل ! الفنانة ياسمين عبد العزيز طلعت أخت الفنان كريم عبد العزيز ! .. (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

هل تعلم أن أحد الأخطاء الشائعة لدى الجمهور هو أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي شقيقة النجم كريم عبد العزيز وهو ما ليس صحيحاً ، لكن بالمقابل الفنانة ياسمين عبد العزيز هي أخت كريم عبد العزيز فعلاً وهنا نوضح الأمر.

في البدء شائعة الخطأ كانت قد انتشرت بعد صعود نجم الفنانين الشابين سوية منذ مسلسل "امرأة من زمن الحب" عام 1998 بالإضافة إلى الصداقة القديمة التي تربط بينهما.

الحقيقة وللصدفة فإن شقيقة النجم كريم عبد العزيز تحمل نفس اسم الفنانة المشهورة وهو ياسمين عبد العزيز وهي فنانة أيضاً .

لكن شقيقة كريم لم تظهر على شاشة سوى في عمل واحد فقط في طفولتها وهو فيلم "منزل العائلة المسمومة"عام 1986 والذي شاركها فيه شقيقها الظهور وكان من إخراج والدهما المخرج الكبيرمحمد عبد العزيز.

وياسمين محمد عبد العزيز اليوم هي سيدة منزل وبعيدة كلياً عن التمثيل ولكنها تظهر مع والدها وشقيقها كريم عبد العزيز من وقت لآخر في مناسبات عائلية.