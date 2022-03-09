أخبار اليمن : طيران العدوان يعاود قصف حجة ومأرب والجوف

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طيران العدوان يعاود قصف حجة ومأرب والجوف

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات عنيفة على محافظات حجة ومأرب والجوف. طيران العدوان يعاود قصف حجة ومأرب والجوفعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات عنيفة على محافظات حجة ومأرب والجوف. وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ13 غارة مديرية حرض وغارتين منطقة بني حسن في مديرية عبس بحجة، و4 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي الجوبة ومدغل في مأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة اللبنات في مديرية الحزم ومنطقة الظهرة في مديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على الأجاشر والبقع قبالة نجران.

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