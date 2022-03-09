شاهد .. تعرف على الأسم الذي اطلقوه أبطال مسرحية ’’مدرسة المشاغبين‘‘ على الفنانة سهير البابلي.. أخيراً تم كشف السر المخفي عن الجمهور !

انت الان تتابع خبر تعرف على الأسم الذي اطلقوه أبطال مسرحية ’’مدرسة المشاغبين‘‘ على الفنانة سهير البابلي.. أخيراً تم كشف السر المخفي عن الجمهور ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)

سنوات حافلة بالأعمال الفنية الكبير للفنانة الراحلة سهير البابلي، اومن بين تلك الأعمال وأبرزها مسرحية «مدرسة المشاغبين».

في كواليس مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مواقف وتحديات لا تنسى بين أبطالها، التي كانت الفنانة سهير البابلي على رأسهم، بجانب عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي وهادي الجيار، لذا صارت من أمتع الاعمال الكوميدية في مصر والعالم العربي كله، وتحولت إلى أيقونة صعب أن تتكرر.

أثناء استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عام 2015، استعادت الراحلة سهير البابلي ذكريات أول بطولة مطلقة لها في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، والنقلة غير المتوقعة من المسرح القومي، الذي يتسم بأداء الدراما والتراجيديا والإلقاء باللغة العربية الفصحى، إلى البطولة المطلقة مع فرقة الفنانين المتحدين، التي تقدم الكوميديا.

سخرية عادل إمام وسعيد صالح من سهير البابلي قدوم سهير البابلي من المسرح القومي، الذي يتطلب أداء قوي ولغة فصحى، كان مادة خام لمزاح وسخرية عادل إمام وسعيد صالح منها في المسرح، وتحكي: «حتى زملائي في مدرسة المشاغبين لما كانوا يتغاظوا مني قوي يعني يقولولي يا قومي، في قلب المسرح، على أساس إني لسة خارجة من المسرح القومي يعني وكدة».

انتقال سهير البابلي إلى فرقة الفنانين المتحدين كان عن طريق مؤسس الفرقة سمير خفاجة «مؤسس الفرقة هو من طلب مني الانضمام لهم، عرف إني كومديانة، كان مخه رهيب، أنا طبيعية جدا في تمثيلي، حتى في التراجيديا وفي الدراما بضحك، ومن هنا لما خرجت سمير خفاجة ناس كتير عرضوا عليا الفرقة المتحدة، وبدأت بمدرسة المشاغبين».

رهانات سعيد صالح وعادل إمام لإضحاك سهير البابلي ذكريات كثيرة عاشتها سهير مع أبطال مدرسة المشاغبين، غير أنهم سخروا منها ومازحوها بكلمة «يا قومي»، خاضوا تحديات عملية كوميدية في الكواليس، وتقول البابلي «كانوا يتراهنوا يضحكوني وأنا اللي كنت اضحكهم، كنت أقف بس وأبصلهم، مش متصورين إن اللي قالت لغة فصحى تقف قدامهم وتضحكهم».