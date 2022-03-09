شاهد .. حكاية الفنانة الوحيدة التي أحرقت قلب "عادل إمام" ورفض التمثيل معها خشية تفوقها عليه.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر حكاية الفنانة الوحيدة التي أحرقت قلب "عادل إمام" ورفض التمثيل معها خشية تفوقها عليه.. لن تصدق من تكون ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/09 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

تألقت في فيلم ​النمر والانثى​ الذي شاركت بطولته مع النجم المصري ولفتت بهذا الدور أنظار الجميع إليها إنها الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز.

وتسبب ذلك في قرار صادم من عادل إمام، وذكرت الفنانة عايدة في تصريحات سابقة، أنها لم تشارك مع عادل إمام أي أعمال فنّية بعد فيلم “النمر والأنثى” و”الواد محروس بتاع الوزير”، كاشفة أن ربما تألقها في هذا الفيلم جعل الزعيم يمتنع عن ترشيحها في أي عمل يقوم ببطولته.

ويعد دور الفنانة عايدة عبد العزيز في فيلم “النمر والأنثى” بشخصية “المعلمة عدلات” من أهم وأنجح الأدوار التي جسدتها على مدار مشوارها الفني الطويل

لم يكن “النمر والأنثى” فقط هو صاحب العلامة المميزة للفنانة عايدة عبد العزيز فى مشوارها السينمائى، لكنها قدمت أعمال ذات رصيد قوي في التراث السينمائى المصرى تجاوز عددها الـ200 عمل، منها “حائط البطولات”، وغيرها من الأفلام منها: (عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد، يوميات نائب فى الأرياف، شهد الملكة، الواد محروس بتاع الوزير)، وغيرها

تركت عايدة عبد العزيز بصمة مع الجمهور في الأعمال الدرامية أيضًا، حيث قدمت عددا من المسلسلات أشهرها: “يوميات ونيس”، “ملكة فى المنفى”، “أوراق مصرية”، “الفرار من الحب”، “كعب داير”، “الحفار، ضمير أبلة حكمت”.”.

ومن أشهر الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الراحلة: “دائرة الطباشير”، “ملك يبحث عن وظيفة”، “النجاة”، “المهاجر”، “لعبة السلطان”، “السيرك الدولى”، “شىء فى صدرى”، “الأرض، شجرة الظلم”، “دونجووان”، “ثمن الحرية”، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبي عام 1996.

وعلى الرغم من النجاحات الفنّية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة حاليًا خاصة وأنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.