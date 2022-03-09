أخبار اليمن : الأرصاد يوجه تحذيرات لسكان هذه المحافظات

الأرصاد يوجه تحذيرات لسكان هذه المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة تميل للبرودة على المرتفعات الجبلية وصحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته، أن الأجواء ستكون صحوة تميل للبرودة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

واشار المركز إلى احتمال تكون الشابورة المائية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بينما تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في فترة ما بعد الظهر.

وفي المناطق الساحلية أفاد المركز أن الاجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، والرياح معتدلة إلى قوية السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وأقصى سرعة لها 30 عقدة تعمل على إثارة الأتربة و اضطراب البحر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.

كما توقع المركز أن تكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوةً بشكل عام، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على أجزاء منها في حين تكون الأجواء في أرخبيل سقطرى صحوة إلى غائمة جزئياً، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ونبه المركز المواطنين كبار السن والأطفال بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة محذرا الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.